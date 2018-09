Tre menn dømt i omfattande dopingsak i Bergen

innenriks

To av mennene er av Bergen tingrett dømt i fengsel i tre år og to månader, mens den tredje er dømt til tre års fengsel. I tillegg blir 100.000 kroner inndratt frå kvar av dei dømte mennene i tillegg til fleire klokker, telefonar, datamaskiner og andre verdisaker.

Alle tre erkjente straffskuld under rettssaka.

– Det var eit lite helvete eg ikkje ønsker å gå gjennom ein gong til. Vi fortener sjølvsagt straff for det vi gjorde, sa den eine tiltalte, ifølgje Bergens Tidende.

Dei tre mennene, som alle er i midten av 20-åra, har vore sentrale i eitt av dei største dopingsnettverka gjennom noregshistoria, ifølgje politiet.

Alle har bakgrunn frå utelivsbransjen og i 2014 starta dei saman nettbutikken «Rofl’s helsekost», der dei tilbaud doping- og legemiddel. Kommunikasjon og sal skjedde via kryptert e-post. Dei tre vart arresterte våren 2016.

I alt ti personar er tiltalt for grov dopingkriminalitet i det politiet har sagt er ei av dei største dopingsakene i noregshistoria. Dei sju andre tiltalte må møte i retten like over nyttår.

