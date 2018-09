Snø skaper vanskelege køyreforhold fleire stadar i landet

innenriks

Yr og Statens vegvesen melder om vanskelege køyreforhold og lokale forseinkingar fleire stadar i landet.

På Hardangervidda har glatte vegar med snø og slaps ført til at to bilar har hamna delvis i grøfta, og på Dagalifjell måtte ein brøytebil i aksjon torsdag formiddag. Her har fleire bilar køyrt seg fast.

I Oppland har snøen lagt seg på vegen, og det måtte brøytast over Valdresflya.

Fredag kan også Møre og Romsdal og Trøndelag få snøbyer som kan skape forseinkingar og lokalt vanskelege køyreforhold på vegane. Alle som skal ferdast i trafikken, bør derfor sjekke dei lokale vêrmeldingane, og nytte dekk som passar til forholda.

På Vestlandet er det venta mykje nedbør, som kan gi fleire jordras og flaum. Bratte skråningar, og bekkar og elveløp med stor vassføring, er spesielt utsette.

Med snøbyer og nullføre over fjella, anbefaler Vegvesenet ingen å køyre bil med sommardekk.

