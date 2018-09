Rekordsalet i sommar av is gav eit solid Tine-resultat

innenriks

Driftsresultatet for Tine for andre tertial i 2018 blei 800 millionar kroner. Det er 77 millionar kroner betre enn i same periode i fjor. Framleis er det volumnedgang i kategoriane søtmelk, ost, fløyte og rømme, men ein usedvanleg varm sommar har bidratt til rekordsal av mellom anna Diplom-Is, og høgt sal av iste og iskaffi.

I juli kunne administrerande direktør i Diplom-Is, Rita Kristin Broch, fortelje at mai og juni i år var best av det som har vore for Diplom-Is.

Konsernsjef Hanne Refsholt i Tine fortel at Diplom-Is har jobba med å svare på den store etterspørselen gjennom sommaren og produsert omkring 1 million is kvar dag.

På same tid legg ho til at volumtapa i kjernekategoriane er ei påminning på at konsernet må jobbe raskt og mykje i ein tøff marknad, og snu seg raskare etter trendar og nye forbrukarpreferansar.

Hittil i år er driftsresultatet for Tine-konsernet 1.268 millionar kroner, 87 millionar kroner betre enn i same periode i fjor.

(©NPK)