Raftoprisen til menneskerettsforkjempar i Polen

Adam Bodnar får Thorolf Raftos minnepris for si viktige stemme i den pågåande politiske utviklinga i Polen og som forsvarer av minoritetar og den uavhengige rolla til domstolen i Polen.

Grunngjevinga for prisen er at Bodnar som ombodsmann har sett søkelyset på den avgjerande rolla uavhengige ombodsmanns-institusjonar spelar for menneskerettar, både i Polen og i andre land, der aktørar og institusjonar som verner om grunnleggjande rettar er under angrep.

Som ombodsmannen for menneskerettar har Adam Bodnar jobba med rettane til minoritetar ved å kjempe imot hat-prat og vald. Dette gjeld spesielt situasjonen for migrantar, nasjonale etniske minoritetar, kvinner, funksjonshemma og seksuelle minoritetar.

Raftostiftinga beskriv at ombodsmannen utfører sitt oppdrag i motvind.

– Ombodsmanns-institusjonens eksistens er i dag trua, og Adam Bodnar blir utsett for offentleg hets. Dei blir skulda for å spreie falsk informasjon og blir utsett for sterk kritikk, hatefulle ytringar og personlege truslar i statlege medium, heiter det i grunngjevinga.

Det blir og peika på at budsjettet til ombodsmannen er blitt kraftig kutta på same tid som saksmengda har auka. I tillegg blir ombodet motarbeidd ved at styresmaktene i mange tilfelle ikkje svarer på brev, og innstillingar blir ofte ignorert. Det er også blitt fremma forslag om at institusjonen ikkje lenger skal vere beskytta av grunnlova.

Raftoprisen blir delt ut søndag 4. november i Bergen.

