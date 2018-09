Problem for Widerøe – ti fly står på bakken

innenriks

Flyselskapet Widerøe opplyste i ei pressemelding torsdag at dei opplever ei rad utfordrande driftshendingar. Utfordringane har resultert i forstyrringar og konsekvensar for planlagte ruter både torsdag og i tida framover.

– Det har vore ein tøff dag. Vi jobbar iherdig for å komme tilbake til normal drift. Alle mann er på dekk, seier informasjonskonsulent Lina Lindegaard Carlsen i Widerøe til NTB.

Ifølgje selskapet er årsaka til problema knytt til tøffe verforhold og andre hendingar dei ikkje kan påverke, som har resultert i at fleire fly står på bakken. I tillegg har lynnedslag og møte med fugl ført til at det har vore nødvendig å utføre teknisk ettersyn. Andre tekniske utfordringar og planlagt vedlikehaldsarbeid er også ein del av årsaka til at flya er blitt tatt ut av drift.

Tolv av flya til flyselskapet vart først tatt ut av drift, men torsdag kveld opplyser Widerøe at to av flya tilbake igjen. For å lette på situasjonen har eitt fly blitt leigd inn.

– Nokre av våre avgangar er såkalla mjølkeruter og flyr gjerne innom fleire destinasjonar, spesielt nordpå. Dermed skaper det ringverknadar når vi kansellerer desse, seier Carlsen, som ikkje vil anslå når alle flya er i lufta igjen.

Ramma passasjerar er blitt kontakta og tilbode alternativ reise eller refusjon, opplyser flyselskapet.

(©NPK)