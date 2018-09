Nytt kart kan ha avslørt topphemmelege militærbasar

innenriks

Publiseringa av det interaktive kartet kjem som følgje av eit oppdrag gitt av regjeringa. Målet med kartet er å yte rettleiing til droneoperatørar og på den måten gjere det enklare å filme og fotografere frå lufta med dronar, skriv Aldrimer.no

Kartet inneheld mellombelse markeringar av forsvarsanlegg, i tillegg til Nato-basar. I tillegg er dei markert med nøyaktige kartkoordinatar.

Reaksjonar

Det har fått ekspertar til å reagere. Kommandørkaptein og tidlegare sjef for Sjøheimevernet, Svein Jarle Jacobsen, er mellom dei som er skaka etter at han blei gjort merksam på kartet gjennom nettstaden Aldrimer.no.

– Det må då gå an å bruke hovudet. Kva er det eigentleg Nasjonalt tryggingsorgan her held på med? Ved eit kjapt søk finn du enkelt objekt som bør ha skjerming. Dette er katastrofalt når det gjeld operasjonssikkerheita. Dette er å stadfeste mykje av det Russland alt veit om oss. Eg kan nesten ikkje tru at dei verkeleg har gjort dette, seier han.

Tidlegare etterretningstopp Ole Kaldager meiner publiseringa er ein gåvepakke til russisk etterretning. Mens andre peiker på at det har bidratt til å svekkje forsvarsevna til Noreg.

Ansvar for rettleiing

Verken statsminister Erna Solberg, Forsvarsdepartementet, Forsvaret, Justis- og beredskapsdepartementet, Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap eller Politiets tryggingsteneste har ønskt å kommentere saka ytterlegare overfor nettstaden.

Avdelingsdirektør Mona Strøm Arnøy i NSM seier at norske styresmakter har eit ansvar for rettleiing for å vise kvar det er ulovleg å filme eller fotografere. I tillegg meiner NSM at databasen berre omtalar kva for område det er forbode å bruke dronar, og at kartet ikkje gir opplysningar om kva slags type anlegg som skjuler seg bak markeringane.

Unyansert kritikk

Utover det meiner NSM at kritikken som har komme i etterkant av publiseringa av kartbasen over militære anlegg og område i Noreg, er unyansert. I ei eiga pressemelding på sine nettsider orienterer dei om den ugraderte oversikta som er publisert i kartbasen.

– «Nasjonalt tryggingsorgan har som del av oppdraget publisert ei kartløysing med ei ugradert oversikt over forbudsområder i Noreg. Desse er innrapportert av departementa og objektseigarane, etter at desse har gjort ein risikovurdering av kvart enkelt objekt», heiter det i pressemeldinga.

Krev svar

Etter opplysningane som har komme rundt kartbasen, er det fleire som overfor Aldrimer.no varslar at dei vil ha svar på avgjerdsprosessen før publiseringa. Arbeidarpartiets (Ap) stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt varslar at Ap vil krevje ei utgreiing av regjeringa. .

– Eg vil be forsvarsministeren gjere greie for korleis denne karttenesta samsvarar med forsvarleg objektsikring og skjerming av viktige bygg og installasjonar i Noreg, seier Huitfeldt, som er forsvarspolitisk talsperson for Arbeidarpartiet.

Regjeringa ansvarleg

Tidlegare Senterparti-leiar og forsvarspolitikar Liv Signe Navarsete er tydeleg på at regjeringa må ta ansvaret. Ho reagerer sterkt på publiseringa av kartbasen.

– At absolutt ingen har reagert og tatt bort dette kartet. Ansvaret for dette ligg hos regjeringa. Her får framande makter alt servert på eit sølvfat. Eg har ikkje ord. Heile saka er veldig merkeleg, seier Navarsete.

Vidare meiner ho at det innanfor Nasjonalt tryggingsorgan vil vere nødvendig å ta ein runde om kartbasen skal stengjast ned.

