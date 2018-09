Ny teknologi skal bidra til røykjeslutt

innenriks

Sjølv om røykjetala i Noreg er rekordlåge, gjer Helsedirektoratet ytterlegare grep for å få personar til å slutte med røyk og snus. Under Oslo Innovation Week torsdag lanserte direktoratet ein ny nettprat og robotteneste – Ein såkalla chatbot.

– «Slutta-bota» kan gi umiddelbar støtte og praktiske tips når ein trenger det som mest. Daglege oppmuntringar vil vonleg også motivere brukarane, seier helsedirektør Bjørn Guldvog i ei pressemelding.

Enkelt forklart er ein chatbot eit dataprogram der menneske kan kommunisere enten skriftleg eller munnleg. Tenesta til direktoratet vil vere tilgjengeleg på Facebook messenger, der brukarane vil få snarleg støtte og praktiske råd mot røykjesug.

Masseoppfordring

I samband med lanseringa av den nyutvikla «nettpratroboten» lanserer direktoratet ei masseoppfordring. Gjennom oktober lanserer direktoratet «Stopptober», der målet er å motivere til å slutte med røyk og snus i oktober.

– Det kan også vere enklare å slutte om du føler at du tar del i noko større enn deg sjølv. Derfor er Stopptober forma ut som ei masseoppfordring. Vi ønsker å inspirere folk til å slutte i fellesskap, og at omgjevnadane skal støtte dei som ønsker å slutte, seier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Ifølgje Helsedirektoratet viser forsking at det er fem gonger så stor sjanse for å lykkast i å slutte for godt om ein kjem seg gjennom dei 28 første dagane utan røyk.

Tidleg ute

Ei ny spørjeundersøking som Respons har gjort for Helsedirektoratet viser at ein tredel av befolkninga tidlegare har nytta seg av ein slik chatbot. Det er likevel fleire yngre enn eldre som har nytta seg av ei slik teneste tidlegare.

– Vi er nok ganske tidleg ute med å prøve ut chatbot, men det er viktig for oss å teste ut nye verktøy i førebygging, peiker Guldvog på.

(©NPK)