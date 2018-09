Nederlandske soldatar til Noreg utan vinterkle

innenriks

Soldatane må sjølv gå i butikken for å handle klede som kan stå imot det norske haustvêr.

Saka blei tatt opp under ein spørjetime i den nederlandske nasjonalforsamlinga tysdag, ifølgje Aftenposten. Politikarane i dei fleste andre partia reagerte med vantru på nyheita som blei avslørt av avisa De Telegraaf.

Statssekretær Barbara Visser måtte forsikre både regjeringspartia og opposisjonspartia om at dei tusen soldatane som skal ta del på Nato-øvinga Trident Juncture, ikkje må betale for nye klede. Men dei må sjølv gå i butikken og kjøpe dei, og får eit forskot på 1.000 euro, rundt 9.500 kroner.

Det nederlandske forsvaret sender jamt marinesoldatar og elitestyrkar til vintertrening i Noreg. Det er derfor pussig at forsvaret tilsynelatande hadde gløymt at temperaturen i dei norske fjella fort går under frysepunktet på hausten.

