Nasdaq kredittsjekka ikkje kraftspekulant på 11 månader før milliardsmell

Det kjem fram i ei melding utsendt av clearingfirmaet til sine tilsette, gjeve att hos bransjenettstaden Montel.

– Den siste gjennomgangen av det relevante clearingmedlemmets finansielle situasjon vart utført i oktober 2017, då dei siste offisielle data vart publisert av norske skattemyndigheiter, heiter det i brevet.

Einar Aas har i ei årrekkje levert svært sterke resultat som kraftmeklar. Det har gjort han til ein av Noregs rikaste menn, og ein av dei med høgast inntekt, før han 10. september tapte alt.

Aas hadde 1,3 milliardar i interesser i kraftmarknaden, plassert i det som kan likne eit veddemål om korleis prisane ville utvikle seg. I staden for at dei norske prisane steig og nærma seg dei tyske, slik han såg for seg, skjedde det motsette.

Prisforskjellane auka til 17 gonger det som er normalt, og Aas sjølv konkluderte med at det einaste utfallet var akkord eller konkurs.

Ifølgje Nasdaq må privatpersonar som handlar direkte på børs med eige clearingselskap ha minimum 70 millionar euro, tilsvarande 665 millionar norske kroner, i likvide middel.

Aas gjekk dermed i misleghald overfor clearinghuset då han 10. september overførte sine siste 350 millionar i eit forsøk på å gjere opp eit marginkrav med frist same dag, og denne overføringa ikkje var tilstrekkeleg.

Etter at Aas påførte oppgjerssentralens misleghaldsfond eit tap på 1,1 milliardar kroner, har fleire børsmedlemmer kravd at børsen gjer greie for sin praksis med å tillate privatpersonar clearingmedlemskap.

