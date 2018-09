NRK: Desse fire leier TV-aksjonen

innenriks

TV-aksjonen går av stabelen søndag 21. oktober, og innsamlinga går til Kirkens Bymisjon sitt arbeid for utanforskap.

Alle dei erfarne programleiarane gler seg stort til å ta fatt på oppgåva med å leie det som blir omtalt som den største dugnaden i verda. Mens Leo Ajkic, Haddy Njie og Benedicte Bendiktsen alle har vore med å leie sendinga tidlegare, er oppgåva heilt ny for Ingrid Gjessing Linhave.

– Faktisk søkte eg om å få lov til å jobbe med TV-aksjonen den aller første veka mi i NRK i 2002, men med berre nokre få dagars TV-erfaring vart eg høfleg avvist. No jubla eg over å bli spurt. Eg kan faktisk ikkje tenkje meg ein meir meiningsfull jobb for meg som programleiar, seier Gjessing Lindhave.

Spesielt

Ho skal leie sendinga frå Oslo saman med Haddy Njie, som ser fram til å vere med på aksjonen.

– Det er alltid spesielt når TV-aksjonen kjem heim og pengane skal brukast i landet. Like viktig i årets aksjon er haldningar og kunnskap. Forhåpentlegvis kan årets aksjon gjere oss litt rausare med kvarandre, litt tryggare på kvarandre og litt mindre opptatte av å samanlikne fasadar og å dele opp folk i «oss» og «dei». For i år handlar det faktisk om «vi», seier Njie til NRK.

Viktig tematikk

Føremålet med aksjonen i år ligg programleiar Leo Ajkic nært, og er ein tematikk han tidlegare har tatt for seg i sitt program «Leo og de utstøtte».

– Det er ei stor ære, og eg gler meg til å vere programleiar for TV-aksjonen i år også, spesielt sidan eg skal bidra frå Bergen, ein by som står meg nær. Det same gjer temaet i år, og det pengane går til, seier han.

Programleiar-kollega Benedikte Bendiksen, kjent frå NRK Super, håpar årets TV-aksjon får befolkninga til å engasjere seg.

– Eg håpar denne dagen klarer å engasjere folk over heile landet til å bidra på sin måte til å skape ein betre kvardag for dei som er utanfor, seier Bendiksen.

