Mæland kallar inn til møte i fellesnemnda i nord

– Det vil eg gjere i etterkant av at dei to fylka har hatt sine fylkesting, så i siste halvdel av oktober. Desse møta blir første høve for fylkestinga til å diskutere det faktum at ein omkamp om samanslåing ikkje vil få fleirtal i Stortinget. Finnmark fylkesting må også ta stilling til å velje medlemmer til fellesnemnda, seier kommunalministeren til Kommunal rapport.

Samanslåinga av Troms og Finnmark vart i august lagt på is av kommunalministeren i påvente av nye rundar i Stortinget i haust.

I august vart ikkje møtet med fellesnemnda noko av på grunn av uvissa rundt regionreforma. Finnmark utnemnde ikkje ein gong medlemmer til nemnda, som skal førebu og gjennomføre samanslåinga med Troms.

Motstanden mot samanslåing har vore aller størst i nord, der 87 prosent av finnmarkingane i ei folkeavstemming stemte nei til samanslåing med Troms.

