Konsernsjef i Telenor møtte likestillingsministeren etter kritikk

4. september slutta Berit Svendsen i Telenor. Same dag skreiv Dagens Næringsliv at erstattarane hennar var to menn. Det fekk likestillingsminister Linda Hofstad Helleland, som ønsker å få meir mangfald i toppen av norsk næringsliv, til å reagere kraftig.

– Selskap som Telenor har alle føresetnader til å rekruttere dei aller beste blant både kvinner og menn. Kven skal klare å ha mangfald i leiinga om ikkje eit selskap som Telenor skal klare det? For meg er det vanskeleg å forstå, sa ho til DN.

Helleland blei derfor invitert til Telenors hovudkontor på Fornebu, slik at dei kunne presentere korleis selskapet driv mangfaldsarbeidet og arbeider for å auke kvinnedelen i verksemda.

Kvinneleg etterspørsel over tid

Telenors mangfald har vore eit omstridt spørsmål i lang tid. I 2015 var det kraftige reaksjonar da Sigve Brekke blei valt som konsernsjef framfor Berit Svendsen.

I forkant sende dåverande næringsminister Monica Mæland (H) signal om at det ville vere bra å få inn ein kvinneleg konsernsjef etter Jon Fredrik Baksaas. Slik blei det altså ikkje.

Trenger mangfald

Det er næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og ikkje Helleland som har det formelle ansvaret for statens eigarskap i Telenor. Då Svendsen gjekk av, kommenterte han ikkje Telenor spesifikt, men han uttalte dette på generelt grunnlag:

– Vi treng meir mangfald, og som eigar forventar vi at styra jobbar systematisk med dette.

