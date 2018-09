Inntil 26 ulvar kan fellast utanfor ulvesona

innenriks

– Vi har no ferdigbehandla klagene på lisensfellingskvotane som gjeld utanfor ulvesona, og stadfestar vedtaka i nemndene. Det kan fellast til saman 26 ulvar utanfor ulvesona. Kvotane som er sett utanfor ulvesona, vil ikkje true ulven i Sør-Skandinavia, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Lisensfellingskvoten omfattar alle forvaltningsregionar med unntak av Nordland, Troms og Finnmark (Region 7 og 8).

Klagestorm

I juni i år fatta rovviltnemndene i region 4 og 5, som omfattar Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold, sitt vedtak om lisensfelling av ulv for vinteren 2018/2019. Dei bestemte då ein lisenskvote på inntil tolv ulvar utanfor ulvesona og lisensjakt på tre ulveflokkar innanfor ulvesona.

Etter vedtaka fekk Fylkesmannen nærmare 30 klager på bordet. Seks involverte kommunar, landbruksorganisasjonar og interesseorganisasjonar for jaktinteresser og skogeigarar meinte at uttaket var altfor lite.

På bakgrunn av dette har Klima- og miljødepartementet auka lisensfellingskvoten til 26 ulvar utanfor ulvesona, som er i tråd med Miljødirektoratets faglege råd. Lisensfellingsperioden varer fram til 31. mars neste år.

Rekordstort

Norges Bondelag er fornøgd med avgjerda til klima- og miljøministeren.

– Det er bra at statsråd Elvestuen respekterer vedtaka som dei regionale rovviltnemndene har gjort. Nemndene representerer dei som må leve med utfordringane som ulven i Noreg skaper. No er det viktig at dei som lever av utmarka også blir lytta til når det handlar om felling av ulv inne i ulvesona, seier Einar Frogner, rovviltansvarleg og styremedlem i Norges Bondelag.

Samtidig meiner han at Stortingets ulveforlik bør følgjast opp betre enn i dag.

– Vi har eit rekordstort tal på ulv i Noreg, og bestanden ligg høgt over det bestandsmålet politikarane har vedtatt, seier Frogner.

Vinteren 2015–2016 vart det registrert til saman 65–68 ulvar som berre heldt til innanfor Noregs grenser. I tillegg vart det registrert minst 25 ulvar som lever i grenserevir på begge sider av riksgrensa mot Sverige.