75-åring dømt til ni års fengsel for overgrep

Dommen i Gulating lagmannsrett konkluderer med at den gamle mannen slepp unna forvaring fordi han no skal sone ei lang straff og at han vil vere i midten av 80-åra når han blir sett fri, skriv Bergensavisen.

I Bergen tingrett blei 75-åringen dømt til sju år og seks månader i fengsel. Lagmannsretten skjerpa dommen til ni år i fengsel.

Overgrepa mannen er domfelt for, starta på byrjinga av 2000-talet. Den eine av gutane var 13 år då det seksuelle misbruket starta, og han blei ifølgje dommen utnytta minst 300 gonger før han fylte 16 år. Den tiltalte pensjonisten gjorde guten økonomisk og psykisk avhengig av seg.

– Seksuelle overgrep skjedde nesten kvar gong fornærma var åleine hos tiltalte. Det utvikla seg slik at det måtte gjerast litt meir for å få like mykje pengar, står det i dommen.

75-åringen er tidlegare dømt seks gonger, blant anna for seksuelle overgrep mot gutar under 14 og 16 år. I huset han eigde i Bergen hadde den tiltalte ofte besøk av ein jamaldra venn, som også var sikta i saka, men som døydde i 2017.

Forutan fengselsstraffa må 75-åringen betale dei to offera erstatning på høvesvis 300.00 og 150.000 kroner.

