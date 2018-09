Vêrvarsel for Vestlandet: Regn, sludd og snøbyer

innenriks

– På fredagen kan det bli ganske bra. Då blir det berre ei eller anna bye. Spesielt i sør i landsdelen blir det fint og med rolege vindforhold, seier statsmeteorolog Magni Svanevik i Meteorologisk institutt.

Snø i fjellet

Trass i glimt av sol blir det ikkje høge temperaturar å snakke om. Og i helga er det nye lågtrykk på veg inn.

– På laurdagen kjem det truleg 30–40 millimeter. Det er jo ikkje all verda for Vestlandet, men det blir vått, ifølgje meteorologen.

Det blir også kaldt vêr og dermed minusgrader og snø i fjellet.

– Kald luft blir bringa sørover med nordavinden. Høgt oppe, for eksempel på Kvamskogen, blir det dermed minusgrader og snø, seier ho.

Varmare

Etter tysdag stig temperaturane igjen. Då kjem det eit nytt lågtrykkssystem inn, og det kjem ny vind frå sørvest saman med den varmare lufta.

Mens store delar av Austlandet og Nord-Noreg startar haustferien den kommande helga, har dei fleste skulane på Vestlandet skuleferie frå veke 41.

I Nord-Noreg er det Nordland som får det våtaste og suraste vêret dei kommande dagane. Deretter vil temperaturane falle.

– I Troms og Finnmark kan det eigentleg komme snø heilt ned til fjæresteinane, mens i Nordland ligg snøgrensa på rundt 400 meter, seier meteorologen.

Same som vest

Møre og Romsdal får same vêret som resten av Vestlandet, og det same gjeld for Trøndelag. Det blir jamt med regn gjennom helga.

– I Midt-Noreg og Møre og Romsdal får ytre strok mykje regn. Det kjem også litt i indre strok, men her kan det også bli minusgrader, særleg om nettene i indre strok og i høgda. Frå tysdag blir det truleg litt varmare igjen, seier ho.

Sørlandet og Austlandet ligg i le for det våte vêret som herjar Vestlandet, Midt-Norge og Nordland.

(©NPK)