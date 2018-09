Studentar som tar fagutdanning innan tekniske fag mest misnøgd

innenriks

Studentar ved fagskolar i Noreg har for første gong blitt spurt om kva meiner om kvaliteten på utdanninga. Resultatet av undersøkinga blei lagt fram onsdag og viser at forskjellen i velnøya er mest markant mellom studentane på helse- og sosialfag og tekniske fag.

Snittscoren for overordna velnøye er 3,6 for tekniske fag, mot 4,5 for helse- og sosialfag. Undersøkinga har då bede studentane svare på kor tilfreds dei er med studiet på ein skala frå 1 til 5 kor 1 er «ikkje tilfreds» og 5 er «svært tilfreds».

Direktør Terje Mørland i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) meiner det er viktig å finne årsaka til forskjellen.

– Det er gledeleg at resultata alt i alt er gode, men eg forventar at fagskulane tar tilbakemeldingane på alvor og ser nærmare på dei utdanningstilboda som får dårlege tilbakemeldingar, seier han.

Noko av forskjellen i velnøya mellom fagutdanningane kan forklarast med ulikskap i utdanningstilboda og bakgrunnen til studentane. Men ifølgje Mørland er det framleis ein betydeleg forskjell i velnøya sjølv når det blir teke høgde for desse bakgrunnsvariablane.

Fagskulestudentane oppgir at dei er minst fornøgd med det lokale studentdemokratiet, altså korleis kritikk og synspunkt frå studentane blir følgt opp. Vidare gir studentane dårlegast score til administrativ tilrettelegging av studiet og kvaliteten på informasjonen om studiet.

