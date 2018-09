Store bevegelsar i Mannen – farenivået framleis raudt

innenriks

Bebuarane under Mannen i Romsdalen vart evakuerte tysdag kveld etter at det vart registrert aukande hastigheiter i det ustabile fjellpartiet og varsla om store nedbørsmengder i fjellet.

– Det har komme mindre nedbør enn varsla, men seint i natt har det komme meir regn, og bevegelsane i fjellet har auka mykje dei siste timane. Bevegelsane har no ei døgnhastigheit på 15–20 centimeter/d i øvre del og 2–3 centimeter/d i nedre del. I nokre parti i øvre del er hastigheita over 40 centimeter/d, seier vakthavande geolog Lene Kristensen i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) i ei pressemelding onsdag.

Det har gått fleire mindre ras frå Veslemannen, som er det ustabile partiet på Mannen.

– Det er varsla noko meir nedbør som regn og sludd dei neste timane, men så blir det kaldare, opplyser NVE.

Bebuarane i området er no evakuerte for tredje gong på ei dryg veke, for fjerde gong i år og for niande gong sidan 2014.

Då bebuarane i området var evakuerte i førre veke, gjekk det fleire skred og steinsprang frå Veslemannen, men det store skredet ein har frykta, har enno ikkje kome. I fjor prøvde NVE å pøse på med vatn i fjellet for å framprovosere eit ras, men utan å lykkast.

