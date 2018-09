Stengde vegar og vatn i bustadar på Vestlandet

innenriks

Eit vedvarande og kraftig regnvêr over store delar av Vestlandet fekk omfattande konsekvensar i morgontimane onsdag. I Bergen hadde politiet og brannvesenet si fulle hyre med å handtere vassmassane, og på Jørpeland i Rogaland vart hus evakuerte og Sivilforsvaret sett inn for å hjelpe befolkninga og nødetatane med å handtere situasjonen.

Politiet varsla om evakueringa og den akutte faren på Jørpeland like før klokka 8 onsdag. Mykje nedbør i området hadde ført til at grus og vatn kom inn i hus.

– Førebels er to hus i Ekornveien evakuerte. Det er reell fare for at husa kan bli øydelagde eller tatt av vassmassane. Gravemaskiner er komne til staden og prøver å leie vatnet bort, skreiv Sørvest politidistrikt på Twitter.

En time seinare hadde bebuarane fått flytte tilbake til husa sine etter at situasjonen var blitt stabilisert, men framleis trua vatnet andre bustadstrøk i området.

Uvanleg vått i Bergen

I løpet av natta og i morgontimane kom det ein stri straum av meldingar om vatn i kjellarar, garasjar og hus i bergensområdet.

I Fjellsiden-området gjekk mykje vatn i Starefossen og førte til flaum i hus og kjellarar. Marianne Berstad og mannen Erik måtte ut på morgonen for å flytte bilar ut av fellesgarasjen på gateplan. Men det kom meir vatn, fortel dei til Bergens Tidende.

– Det er heilt forferdeleg. Det har begynt å piple inn i leilegheita vår i 4. etasje. Eg er redd for huset, seier Marianne Berstad, som spør om noko må gjerast med Starefossen.

Trass mange oppdrag fortalde brannvesenet at mange nok hadde førebudd seg på uvêret etter å ha fått med seg varsla i forkant.

– No regner det ganske mykje, og folk får problem og klarar ikkje å stoppe vassinntrenginga sjølv, så vi er ute og vurderer kva som må gjerast, sa vaktkommandør Håkon Myking i Hordaland 110-sentral til NTB i morgontimane.

Fleire ras

Utover morgontimane kom det ei rekkje meldingar frå politiet og Statens vegvesen om stengde vegar og ras som følgje av alt regnet. E39 ved Fjøsanger vart stengt, men seinare opna med manuell dirigering. Også riksveg 13 ved Byrkjeneset nord for Odda vart stengt etter ras. Einaste veg inn og ut til Odda var onsdag formiddag via ferje.

Klokka 9.37 melde brannvesenet i Hordaland om eit større ras i Odda.

Vegtrafikksentralen melder på Twitter om ei rekkje ras og stengde vegar for det området dei overvaker.

Bevegar seg sørover

Også i Rogaland og i Sogn og Fjordane vart det meldt om problem med vegnettet.

Ein personbil med to personar vart tatt eit jordras på fylkesveg 15 ved Fosnes i Stryn ved 7-tida. Personane i bilen greidde å ta seg ut av bilen på eiga hand, men vegen vart stenga.

– Det har komme mykje regn på kort tid på Vestlandet i natt, og det har skapt problem. Den verste nedbøren har gitt seg i nord, mens Sunnhordland og Rogaland framleis kan vente seg kraftig regnvêr dei neste timane, melde Meteorologisk institutt litt før klokka 9.30.

