Stengde vegar og vatn i bustadar i Hordaland

– No regner det ganske mykje, og folk får problem og klarer ikkje å stoppe vassinntrenginga sjølve, så vi er ute og vurderer kva som må gjerast, seier vaktkommandør Håkon Myking i Hordaland 110-sentral til NTB.

I løpet av natta har brannvesenet fått mange meldingar om at vatn trengjer inn i kjellarar, garasjar, leilegheiter og hus. Ifølgje Myking er det i utgangspunktet flest meldingar som gjeld Bergen-området. Han seier at vêrvarslingane på førehand nok har ført til at folk er klar over situasjonen og har førebudd seg på uvêret.

Regna kraftig

Klokka 4 kunne Vest politidistrikt melde om at det hadde regna kraftig sidan midnatt, men at det ikkje hadde ført til store problem.

– Men etter 4 tok det seg kraftig opp. Det er mykje vatn på vegane, i hus og i bilar, seier operasjonsleiar Per Algrøy til NTB klokka 5.30. Han seier at det likevel ikkje er så mange stengde vegar.

– Vi har stengt E39 ved Fjøsanger. Det er den som skaper mest problem for folk. Men elles er det ikkje dramatiske ting, som vi har fått melding om i alle fall, seier han. Også Stongafjelltunnelen i Askøy kommune er stengt på grunn av store nedbørsmengder. På Twitter listar politiet opp andre stadar der vatnet er ei utfordring.

– Brann Stadion, Carl Konows gate, Ole Irgens veg, Starefossen, Fritz C Riebers veg og Straumeveien er nokre av stadane vi har fått meldingar om.

Overfløymde vegar

Vegtrafikksentralen melder på Twitter om vegar dei overvakar.

– Det blir no kontinuerleg meldt om mykje overvatn og fleire overfløymde vegar i Hordaland. På hovudvegnettet er det no størst problem på E39 mellom Hordvik og Hylkje, E16 ved Kalandsvatnet og E16 Fjøsanger inn mot Bergen sentrum.

Fylkesveg 615 mellom Hope og Hyen i Gloppen er stengt som følgje av eit steinras.

