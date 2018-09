Rapport: Manglende etterforsking av valdtektssaker i Rogaland

innenriks

I inspeksjonsrapporten kjem det fram at 55 prosent av undersøkte valdtektssaker ikkje har ein tilfredsstillande etterforskingsplan, ifølgje Stavanger Aftenblad. Samtidig er framdrifta i 75 prosent av sakene rekna som ikkje tilfredsstillande.

– Vi ser at både politiadvokatar og etterforskarar har det travelt. Vi meiner likevel at dei må utnytte dei ressursane dei har betre. Ein etterforskingsplan er eit verkemiddel for å sikre ei målretta etterforsking, seier statsadvokat Nina Grande til avisa.

– Det betyr ikkje nødvendigvis at etterforskinga av valdtektssaker er dårleg, men vi meiner den i fleire tilfelle kunne vore betre, seier Grande.

Undersøkinga er basert på 63 valdtektssaker som vart melde til politiet mellom 1. januar og 31. mai i år, og som ikkje var påtaleavgjort per 1. august. Det blir understreka i rapporten at nokre av sakene ligg lenger tilbake i tid.

– Typiske manglar var foto av åstad og rusprøvar, manglande sikring av bevis og manglande avhøyr i ein tidleg fase, heiter det i rapporten.

Sørvest politidistrikt kunne ikkje kommentere rapporten tysdag.

