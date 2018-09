Offentleg støtteordningar verdt 10 milliardar skal under lupa

innenriks

Ordningar som ikkje fungerer skal kuttast ut. Tiltak som verkar skal prioriterast. Og ikkje minst skal det bli enklare for bedriftene å orientere seg i det mange i dag beskriv som ein jungel der det er vanskeleg å finne fram.

– Enkeltbedrifter forstår ikkje alltid fordelinga mellom Innovasjon Noreg, Forskingsrådet og SIVA. I tillegg er det ei lang rekke mindre aktørar og ordningar, som Doga og Patentstyret. Mykje fungerer bra i verkemiddelapparatet i dag, men tida er kommen for å gå gjennom heilskapen, seier Røe Isaksen.

Europatoppen

Ambisjonen til næringsministeren er ikkje nødvendigvis å slanke offentlege støtteordningar, sjølv om han varslar at noko kan forsvinne.

– Noreg skal bli eitt av dei mest innovative landa i Europa. Dette blir eitt av dei viktigaste prosjekta mine som næringsminister, slår Røe Isaksen fast.

– Eg vil at offentlege pengar skal brukast på ein mest mogleg effektiv og målretta måte, sånn at vi legg betre til rette for fleire lønsame arbeidsplassar, seier han.

Gjennomgang på anbod

Ryddejobben skal ta to år. Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet lyser torsdag ut eit anbod der oppdraget er å kartleggje bedriftenes behov, avdekkje overlapp mellom dagens ordningar og komme med vurderingar, råd og innspel til forbetringar.

Målet er at arbeidet kan starte i desember i år og at dei siste anbefalingane frå konsulentane kjem om eit år. I prosessen skal det arrangerast både høyringsmøte og innspelsrundar.

Røe Isaksen seier at det er for tidleg å seie noko om kva gjennomgangen vil føre til.

– Derfor er det for tidleg å seie noko om korleis dette vil påverke dei tilsette som jobbar med støtteordningane, seier han.

