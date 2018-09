Noreg og Russland samde om ny grenseavtale

innenriks

Den nye avtalen byggjer på tidlegare grenseavtalar frå 1826 og 1949, og er blitt utarbeidd i samarbeid av ein norsk-russisk grensekommisjon, opplyser regjeringa.

Avtalen inneber også oppdaterte koordinatar, meir nøyaktige kart over grenseområda og gamle grensestolpar er erstatta med nye.

– Klare og presise grenser mot våre naboland er viktig for Noreg. Eg er derfor glad for at vi i dag har underteikna ein ny avtale som gir ei detaljert og oppdatert skildring av grensa mot Russland basert på moderne teknologi, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

