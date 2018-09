Lagmannsretten forkastar anken frå spionsiktet russar

innenriks

– Ei samla vurdering av bevismaterialet tilseier etter lagmannsrettens oppfatning at det er sannsynleg at sikta har samla inn opplysningar frå blant anna datanettverk og/eller andre trådlause signal i stortingsbygningen, og at han dermed har brote straffeloven, heiter det i rettsavgjerda.

Lagmannsretten peiker på at «selv om siktedes atferd og handlinger vurdert enkeltvis kan anses tilforlatelige eller forklarlige, tilsier en samlet vurdering at vilkåret om skjellig grunn til mistanke er oppfylt».