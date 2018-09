LO ber om ein ny politikk for næringslivet

innenriks

Landsorganisasjonen (LO) teiknar eit bilde av at norsk økonomi er i ein veldig sårbar posisjon, i dei økonomiske prognosane sine. Dei viser blant anna den svakaste konjunkturoppgangen i norsk økonomi som arbeidstakarorganisasjonen har registrert.

– Vi er uroa for at berekraften for dei arbeidsplassane vi har skapt er svak, at kompetansenivået er for lågt og at samansettinga av næringsstrukturen er feil i forhold til dei omstillingsoppgåvene vi har framfor oss, seier sjeføkonom Roger Bjørnstad.

Trass i både store skatteletter og lågt rentenivå dei siste åra, så har investeringane i nye, produktive arbeidsplassar ikkje komme. No spør etter LO ein ny næringslivspolitikk som skal fremme næringslivsinvesteringar og investeringar i teknologi og kompetanse, og ber regjeringa satse meir på dette i statsbudsjettet som kjem 8. oktober.

