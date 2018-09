Lærarar brukar ikkje resultata frå nasjonale prøver

innenriks

– Vi ser at lærarane ikkje veit korleis dei skal bruke rettleiingane som ligg føre knytt til å kunne bruke resultata til fordel for kvar enkelt elev. Den pedagogiske nytteverdien av dei nasjonale prøvane er slik fråverande, seier universitetslektor Ann Elisabeth Gunnulfsen ved institutt for lærarutdanning og skuleforsking.

Ho disputerte nyleg med doktorgraden om korleis nasjonale prøvar blir brukt på ungdomstrinnet, og har funne at trass i dei store ressursane som kvart år blir laga i gjennomføringa av nasjonale prøvar, blir resultatet svært lite brukt av lærarane.

Funna har Gunnulfsen gjort gjennom intervju av rektorar ved fire ungdomsskular, og 60 timars observasjon og videoopptak frå leiarmøte og teammøte ved to ungdomsskular. I tillegg gjennomførte ho ei spørjeundersøking med 176 lærarar frå den same kommunen.

Gunnulfsens doktoravhandling konkluderer med at dei nasjonale prøvane har blitt ein meir symbolsk reaksjon på forventninga frå myndigheitene om at prøvane skal bidra til auka kvaliteten i skulen, enn ein reell pedagogisk verdi.

– Nasjonale prøvar kan såleis synest å ha blitt ein parallell praksis, ei hending som skjer på hausten, men som ikkje har direkte betydning for læringsarbeidet til lærarane i klasserommet resten av året, seier Gunnulfsen.

Nasjonale prøvar har vore gjennomført kvart år sidan 2007 og måler ferdigheitene elevane her i lesing, rekning og engelsk på 5. og 8. trinn, og lesing og rekning på 9. trinn.

