Fylkesmannen: – Sykehus braut loven då pasient i rullestol trilla utanfor trapp og døydde

Ein pasient i 60-åra fall ned ei trapp då han trilla gjennom ein rømmingsveg på Førde sentralsjukehus i januar. Pasienten var truleg på veg ned til hovudinngangen for å røykje då han uheldigvis trilla gjennom feil dør til ein rømmingsveg frå etasjen og mannen døydde to dagar seinare av skadane han fekk.

Etter å ha granska saka sidan februar, slår no Fylkesmannen fast at Helse Førde braut loven og at pasienten fekk uforsvarleg helsehjelp.

– Tiltaka frå helseføretaket var ikkje gode nok til å møte tilstanden til pasienten. Det er alltid alvorleg når vi kjem fram til at det er uforsvarleg helsehjelp. Pasienten mista livet som følgje av ulykka som skjedde, seier fylkeslege Jacob Andersen i Sogn og Fjordane til NRK.

Helse Førde vurderte mannen, som var dårleg til beins og derfor sat i rullestol, som skikka til å ferdast på eiga hand utan tilsyn.

– Vi gjorde ei grundig vurdering av pasienten. Vi gjorde mykje, men vi gjorde ikkje nok. Det var ei dør som ikkje burde vore open, og ein pasient som ikkje burde døydd, seier fagdirektør Kristine Longfellow i Helse Førde.

Politiet har etterforska saka, ei rekke vitne blei avhøyrt og arbeid blei utført med å kartleggje omstenda rundt ulykka. Andersen seier han trur konklusjonen deira vil få konsekvensar for korleis politiet følgjer opp saka.

