Framleis store bevegelsar i Mannen – farenivået blir halde oppe

innenriks

Bebuarane under Mannen i Romsdalen blei evakuert tysdag kveld etter at det blei registrert auka fart i det ustabile fjellpartiet og varsel om store nedbørsmengder i fjellet.

Bevegelsane har vore forholdsvis store gjennom natta og heile onsdag.

– I øvre område er hastigheita 10–15 centimeter per døgn, men i eit lokalt område er den tilsvarande 40 centimeter i døgnet. Det nedre frontpartiet har ei hastigheit rundt 1,5 centimeter per døgn, men også der er det eit lokalt parti med høgare hastigheit, seier geolog Einar Anda i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Regnvêr og snøsmelting

Dei auka bevegelsane kjem av regnvêr og snøsmelting. Det har gått fleire mindre skred gjennom dagen, og eitt noko større rundt klokka 12.30.

– Nå har temperaturen fall under null grader, men så langt har ikkje dette ført til reduksjon i bevegelsane, seier Anda.

Det er meldt minusgrader dei kommande dagane. NVE beheld raudt farenivå

Bebuarane i området er no evakuert for tredje gong på ei dryg veke, for fjerde gong i år og for niande gong sidan 2014.

Aktivt fjellparti

Veslemannen er eit relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Dei årlege bevegelsane i Mannen (utanfor Veslemannen) er på nokre få centimeter i året, mens den mest aktive delen av Veslemannen har flytta seg meir enn 1,4 meter den siste månaden og nedre delen 16 centimeter.

Veslemannen har eit volum på 120.000 til 180.000 m³, det vil seie rundt éin prosent av det totale volumet av Mannen.

Då bebuarane i området var evakuert i førre veke, gjekk det fleire skred og steinsprang frå Veslemannen, men det store skredet ein fryktar har ennå ikkje skjedd. I fjor prøvde NVE å pøse på med vatn i fjellet for å provosere fram eit ras, men utan å lykkast.

(©NPK)