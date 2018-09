Domstolane må kutte kraftig – åtvarar om konsekvensar

innenriks

Domstolane i Noreg lir etter tre år med kutt som følgje av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreforma til regjeringa, ifølgje Klassekampen.

– Over tid vil slike kutt utarme domstolane, saksbehandlingstida vil bli lang og tilliten til domstolane blir undergraven, åtvarar direktør Sven Marius Urke i Domstoladministrasjonen.

Tal frå Domstolsadministrasjonen viser at 36 av 63 tingrettar har mindre bemanning enn dei treng, og at 29 tingrettar ikkje held tidsfristane for saksbehandlingstid. Samtidig er 61,9 årsverk luka bort.

Truleg vil lang saksbehandlingstid medføre meir bruk av strafferabatt, ifølgje Urke.

I år er domstolane pålagt å spare 48,6 millionar kroner, men det ligg dei ikkje an til å nå, og eit innsparingskrav på 8 til 10 millionar må overførast til 2019.

Effektiviseringa av domstolane skal blant anna skje gjennom digitalisering og ny teknologi. Urke meiner dei ikkje blir meir effektive av berre å nedbemanne, og meiner regjeringa burde latt domstolane behalde pengane og heller stille konkrete krav om effektivisering.

(©NPK)