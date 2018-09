23-åring dømd etter å ha kjøpt seksualisert barnedukke på nettet

innenriks

Ifølgje dommen var dukk forma på ein slik måte at den seksualiserer barn. Dermed er den ulovleg, skriv Stavanger Aftenblad.

Då politiet blei klar over kva 23-åringen frå Stavanger hadde bestilt frå Kina, ransaka dei heimen hans. Her fant dei blant anna sju timar med overgrepsfilmar.

Tiltalte, som nekta straffskyld både for å ha bestilt dukka og for å ha lasta ned overgrepsmaterialet, forklarte i retten at det som blei funne på datautstyret hans må ha følgt med større, lovlege nedlastingar frå nettet. Ei annan forklaring tiltalte gav var at overgrepsmaterialet kan ha hamna der på grunn av eit virus.

Retten trur ikkje på 23-åringen og dømde han både for filmane og for bestillinga av dukka som framstilte ei mellom 4 og 6 år gammal jente.

Aktor i saka, politiadvokat Øyvind Haukland, la ned påstand om at tiltalte måtte dømmast til seks månaders fengsel der to månader blei gjort på vilkår med ei prøvetid på to år. Blant anna på grunn av lang saksbehandlingstid, blei straffa redusert til tre månaders fengsel utan vilkår.

