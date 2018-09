Verjer på mottak blir pålagt klemmeforbod i ny rettleiar

innenriks

– Det er heilt umenneskeleg å skulle krevje at vi ikkje skal oppføre oss som menneske for ikkje å skape ei forventning om at vi er der for dei, seier leiar Hilde Krogh i Vergeforeningen.

I utkastet får verjene for dei mindreårige einslege asylsøkarane forbod mot å gi klemmar, halde i handa, høyre historia deira, ta dei med ut av mottak på kafé, følgje dei på møte med styresmaktene og vere tilgjengeleg på sosiale medium.

Rettleiaren frå Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som vart sendt på høyring i sommar, vil bli førande for heile landet. Føremålet er å sikre ei god rolleforståing og ei avklaring av oppgåvene til verjene. Vergeforeningen har sendt sitt høyringssvar.

– Dersom vi skal vareta våre oppgåver, som er å sørgje for rettstryggleiken til den einslege mindreårige asylsøkaren, og at omsorgsbehovet blir dekt, må vi ha ein tillitsrelasjon, vere til stades og høyre den mindreårige, seier Krogh.

Den endelege rettleiaren skal komme om kort tid.

(©NPK)