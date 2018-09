Vellykka prøveproduksjon for Lundin i Barentshavet

innenriks

Brønnen er den femte som er bora på området etter at funnet vart gjort i oktober 2014.

– Etter over to månader med prøveproduksjon frå brønnen, så forstår vi no mykje betre produksjonseigenskapane til feltet. Og resultata er så langt mykje betre enn forventa, seier administrerande direktør Kristin Færøvik i Lundin Norway på nettsidene til selskapet.

Til DN seier ho at dei med dette har fått redusert uvissa, og at det no er større sjanse for at dei kan byggje ut feltet.

– No har vi eit godt utgangspunkt for det vidare arbeidet med desse lisensane. Vi smiler breitt, men er ikkje klare til å ta utbyggingsvedtak i morgon, seier ho.

I den norske delen av Barentshavet finst det førebels berre eitt produserande oljefelt, problemutbygginga Goliat. Equinor har likevel nyleg avgjort å byggje ut sitt Johan Castberg-funn.

