Rekordhøg vekst i fiberdekninga

innenriks

Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) legg årleg fram ein dekningsrapport som viser tilgangen til breiband for norske husstandar og næringsbygg.

82 prosent av husstandane har tilgang til breiband med hastigheit på 100 Mbit/s eller meir. Det er ein auke på 2 prosentpoeng året frå 2016. Om lag 88.000 nye husstandar har fått tilgang til breiband med denne hastigheita det siste året.

89 prosent av alle husstandar har tilgang til breiband basert på VDSL, fiber eller kabel-TV-nett. I fjor var denne delen 86 prosent.

Mens 89 prosent av husstandane på landsbasis har tilgang til fast breiband med hastigheit på minimum 30 Mbit/s nedstraums, er denne delen 98 prosent i tettbygde strøk. I spreittbygde strøk er delen 49 prosent.

På fylkesnivå er det størst relativ auke i dekninga for fylke som har lågast dekning. For eksempel har 63 prosent av husstandane i Oppland, 64 prosent i Hedmark og 65 prosent i Sogn og Fjordane no tilgang til breiband med minst 100 Mbit/s hastigheit. Dette er ein auke på 7 prosentpoeng for Oppland, 8 for Hedmark og 9 prosentpoeng for Sogn og Fjordane.

– Regjeringa har lagt til rette for denne utviklinga, gjennom å fastsette den såkalla leidningsforskrifta, som gjer at kommunane ikkje kan stille strengare krav enn nødvendig ved legging av fiber i vegen. Vi må fortsette arbeidet med å legge til rette for eit godt og framtidsretta tilbod om breiband i heile landet, seier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

