Motdemonstrasjon mot bompengeaksjonistane i Bergen

innenriks

I lys av at protestgruppa mot bompengar Nok er nok har varsla ein større trafikkaksjon mot bompengar onsdag, arrangerer Besteforeldrenes klimaaksjon same ettermiddag sin eigen demonstrasjon for å markere støtte til dei kommande bomstasjonane i Bergen, skriv Bergensavisen.

Besteforeldrenes klimaaksjon består av besteforeldre som har som mål å redde miljø og klima for sine barnebarn.

Organisasjonen takkar politikarane i Bergen for at dei får lov å betale bompengar, nettopp fordi undersøkingar viser at det reduserer trafikken og køane betydeleg, seier Per Hjalmar Svare, som er ein av initiativtakarane til demonstrasjonen.

– Vi synest det er frykteleg trist at det er så mange menneske som er meir opptatt av si eiga lommebok enn å ta vare på kloden, seier han til Bergensavisen

Bakgrunnen for Nok er noks aksjon er dei 13 nye bomstasjonane som kjem i Bergens-området og etter planen blir sette i drift frå 1. januar 2019. I tillegg kjem det to nye bomstasjonar i sentrum.

Nok er nok seier at dei ikkje kjem til å gi seg før bompengane forsvinn frå byen. Dei meiner bompengane vil vere ei usosial avgift som rammar dei svakaste først.

– Vi kjem ikkje til å gi oss. Det som skjer i Bergen, er svært alvorleg. Du risikerer at ungar som skal på fotballtrening eller på øving med skulemusikken, blir fanga i sine egne heimar økonomisk, seier leiar i aksjonskomiteen Willy Padøy til ABC Nyheter.

