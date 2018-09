Hareide utelukkar omkamp om regionreforma

innenriks

Etter at KrF måndag gjorde ein avtale med regjeringspartia om oppgåvefordelinga i regionreforma, fryktar motstandarar av reforma at løpet er køyrt. Spørsmålet er om avtalen står seg dersom KrF i haust bestemmer seg for at dei heller vil samarbeide med Senterpartiet og Arbeidarpartiet enn dei borgarlege.

– Eg kan ikkje begynne å spekulere i enkeltsaker, for då går eg inn i ein prosess som eg ikkje vil sjå bort frå, sa Hareide til NTB etter å ha lansert bok tysdag.

Nokre timar seinare ønsker Hareide å presisere utsegna. Som svar på spørsmålet om han utelukkar at reforma kan komme i spel, skriv han i ei tekstmelding:

– Ja, heile partiet stiller seg bak reforma.

Hareide seier at han er nøgd med avtalen KrF har fått med regjeringa.

– Vi er veldig fornøgd med at vi har fått så mange oppgåver til regionane. Vi er ikkje så fornøgd med strukturen, eg meiner den ikkje står seg like godt. Men vi har ut ifrå vår storleik og kapasitet sikra ei viktig desentralisering. Det er viktig for KrF, seier partileiaren.

KrFs nestleiar Kjell Ingolf Ropstad svarte måndag utvitydig ja på spørsmålet om reforma vil blir ståande sjølv om det skulle bli eit regjeringsskifte som følgje av KrFs vegval.

