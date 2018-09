Hareide misnøgd med eigen innsats i valkampen

innenriks

Det fortalde Hareide då han presenterte boka si «Det som betyr noe» tysdag.

Boka kjem i kjølvatnet av det dårlege resultatet ved stortingsvalet i fjor.

– Det er godt å vere i eit parti som har i sitt grunnfjell at du er god nok akkurat som du er. Det gjeld også ein partileiar som får 4,2 prosent, sa han.

Han vedgår at han ikkje var fornøgd med sin eigen innsats.

– Eg fekk ikkje sagt kva KrF står for. Eg hamna mellom Erna og Jonas og fekk ikkje ut politikken. Eg hadde eit behov for å tydeleggjere kva som er mitt politiske prosjekt med KrF. Mange av dei som les dette vil sjå det er velkjent, men det er også tydeleggjering av politikk som er viktig for oss, sa han under eit bokbad arrangert av forlaget Aschehoug.

Mange kommentatorar meiner han i boka går langt i å snakke fram eit samarbeid med venstresida i norsk politikk. Men Hareide påpeikar at han ikkje trekkjer nokon konklusjonar i boka, og viser til prosessane i partiet denne hausten.

