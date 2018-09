innenriks

Statsadvokat Leif Aleksandersen har i vurderinga av saka brukt ein lovheimel som ligg tett opp til drapsforsøk, skriv Agderposten.

Ifølgje Aleksandersen skal mannen ha vore i narkotikarus då han fekk det for seg at han skulle køyre på dei tre kameratane som gjekk på rulleski langs Heiveien. To av dei blei skadd som følgje av påkøyrselen.

Saka kjem opp for Aust-Agder tingrett torsdag 4. oktober. Det er sett av ein dag til hovudforhandlinga.

