51-åringen blei arrestert av PST på Gardermoen fredag ettermiddag etter å ha tatt del på eit seminar i Stortinget i regi av Det europeiske senter for parlamentarisk forsking og dokumentasjon (ECPRD).

Laurdag morgon blei mannen framstilt for Oslo tingrett og fengselet i to veker med brev- og besøkskontroll. Måndag ettermiddag opplyste forsvararen hans, advokat Hege Aakre, at rettsavgjerda blir anka.