Sikta russar vurderer å anke fengslingsavgjerda

innenriks

Russaren vart fengsla laurdag for ein periode på to veker med brev- og besøkskontroll. Han er sikta for å ha spionert på norske interesser i samband med eit seminar på Stortinget om digitalisering, men forsvararen hans hevdar det kjem av ei misforståing. Måndag vil advokat Hege Aakre drøfte med klienten om fengslingsavgjerda skal ankast.

– Dette skal eg ta opp med min klient, det har eg ikkje rokke enno. Eg vil prøve å snakke med han om dette i løpet av dagen, seier advokaten til NTB måndag morgon.

Ho meiner siktinga Politiets tryggingsteneste (PST) så langt har, ber preg av å berre vere basert på observasjonar og ikkje handfaste bevis.

– Dette byggjer framleis berre på observasjon av åtferd og ikkje meir konkrete bevis førebels, seier Aakre.

Den 51 år gamle mannen sit varetektsfengsla i Oslo fengsel. Advokaten vil ikkje svare på om klienten hennar så langt har fått noko besøk i fengselet.

