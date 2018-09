Sikkerheitsdirektør mest uroa for avlytting

innenriks

Direktør Jack Fischer Eriksen i Næringslivets tryggingsråd understrekar at han ikkje kan kommentere den konkrete saka fordi han ikkje kjenner detaljane. Men for all etterretning er informasjonsinnhenting, i form av informasjonsuthenting av data eller tale, interessant, fortel han.

– Ein kan få ut data og tale. Ved å vere i lokala kan ein plassere utstyr som kan fange opp tale. Eller viss ein får tilgang til datasystemet til Stortinget, kan ein få ut mykje interessant om politiske og strategiske vedtak, seier Eriksen til NTB.

– Så vidt eg kjenner til, har Stortinget gode sikkerheitssystem, legg han til.

Direktøren vil bli overraska om det viser seg at russaren har hatt tilgang til trådlause nettverk der han kan ha fått ut informasjon.

– Dei neste dagane må ein finne ut kva skade han kan ha gjort, seier Jack Fischer Eriksen.

Mange utsett

Nyleg publiserte Næringslivets tryggingsråd Mørketalsundersøkinga 2018. Den fortel at om lag 40 prosent av norske bedrifter i 2017 blei utsett for brot på informasjonssikkerheita.

Der kjem det også fram at eigne tilsette i bedriftene er hovudårsaka til at selskapa blir utsett for svindel.

Såkalla phishing, «fisking» etter sensitiv informasjon, og andre former for sosial manipulering er blant dei svindelmetodane som aukar mest, i tillegg til forsøk på hacking.

Store tap

Ifølgje undersøkinga kostar kvar hending bedriftene blir utsett for, i gjennomsnitt 54.000 kroner. Det gir eit årleg tap på 1,3 milliardar kroner, noko direktøren kallar eit forsiktig estimat.

I undersøkinga oppgir ingen av dei spurde at dei har mista data, men Eriksen trur det dreier seg om store verdiar i for eksempel patent og opphavsrett.

– Vi har for lita evne til å finne ut kva skade vi blir utsett for, konstaterer direktøren for Næringslivets tryggingsråd.

