Nye ekstrakostnader i byggjeskandalen på Stortinget

innenriks

Rehabiliteringa av Stortinget har blitt eit kostbart prosjekt. På tre år har sluttsummen for nytt post- og varemottak, ny innkøyringstunnel og rehabilitering av Prinsens gate 26 auka frå 1,1 milliardar til 2,3 milliardar kroner. Den siste byggjesprekken på nesten 500 millionar kroner vart kjent i februar og førte til at både stortingspresident Olemic Thommesen og stortingsdirektør Ida Børresen måtte gå.

Dei reelle kostnadane er likevel endå høgare, viser eit internt notat med tittelen «Kostnader utanfor, men i tilknyting til, byggjeprosjektet P26», som Aftenposten har fått innsyn i. Der blir det summert opp ytterlegare 219 millionar kroner i ulike kostnader Stortingets presidentskap meiner har «direkte eller meir eller mindre tilknyting til byggjeprosjektet».

Blant anna er det berekna at det vil bli brukt 69,7 millionar kroner på «interne ressursar», møblar, IT-utstyr, leige av prosjektlokale og planlegging av innflytting i nye lokale. Rundt 8 millionar kroner skal i tillegg brukast på juridisk bistand, og ein stor del av dette er ifølgje avisa knytt til Stortingets konflikt med sin eigen leverandør Multiconsult.

Stortingspresident Tone W. Trøen (H) tør ikkje å garantere at anslaget på 2,3 milliardar kroner pluss dei nemnde ekstrakostnadane blir sluttsummen for byggjeprosjektet.

– Dette prosjektet har ein historikk som tilseier at eg ikkje vil bruke ord som «garantere», men vi jobbar svært tett for å følgje opp prosjektet og sørgje for at det held seg innanfor rammene. Vi har styrkt prosjektleiinga, får bistand frå Statsbygg og har krav om avviksrapportering kvar veke, seier ho til Aftenposten.

