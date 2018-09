NVE nedjusterer farenivået for Mannen

innenriks

– På bakgrunn av dei reduserte bevegelsane og at det er rolege forhold og kaldt i fjellet, set NVE farenivået ned til gult. Det er usikkert kor mykje vatn som vil bli tilført det ustabile fjellet i periodar med plussgrader i morgon og onsdag, og det må takast høgde for at farenivået kan oppjusterast på relativt kort varsel, skriv NVE i si oppdaterte risikovurdering måndag formiddag.

Søndag og fram til måndag morgon vart farenivået halde på raudt av NVE, men gjennom natta minka bevegelsane i fjellet merkbart etter at det vart kaldare og begynte å snø.

– Det snør kraftig på Mannen, og det ligg no over 80 centimeter snø der. Temperaturen er minus 4,7 grader, opplyser NVE.

Bevegelsane er reduserte til å vere mellom 5 og 7 centimeter i døgnet i øvre del og 1-1,5 centimeter i nedre del. Det vart ikkje observert steinsprang natt til måndag. Tysdag og onsdag skal det bli mildare igjen.

