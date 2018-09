Aftenposten: Fleirtal for regionreforma – Troms og Finnmark skal slåast saman

innenriks

Nordområda, integrering og næringspolitiske verkemiddel er blant dei oppgåvene som vil bli overført frå staten til regionane, etter det avisa kjenner til. Avtalen blir lagt fram på Stortinget klokka 16.

Finnmark har nekta å slå seg saman med Troms og har håpa at KrF ville snu slik at det ikkje lenger ville vere fleirtal for tvangssamanslåinga. No kan dette håpet vere ute. Uvissa rundt samanslåinga i nord har ført til at prosessen om å slå saman Østfold, Buskerud og Akershus har blitt lagt på is.

Oppgåvene avgjer

Både tilhengarar og motstandarar har venta på kva for oppgåver dei nye regionane skal få tilført. I vår vedtok Stortinget at ei liste med oppgåver må leggjast fram innan 15. oktober. Mange hadde sett for seg ein dragkamp i Stortinget om desse i haust, men no kan det sjå ut som om det har blitt fleirtal på bakrommet.

Eit slikt fleirtal kan parkere både forsøket på å oppheve samanslåinga, og avklare oppgåvespørsmålet, før Stortinget rekk å starte behandlinga av nye forslag.

Pilla blir sukra

Ifølgje Aftenposten får den nye regionen beståande av Troms og Finnmark eit betydeleg større ansvar og ei meir sentral rolle i utforming og gjennomføring av norsk nordområdepolitikk. Ein føresetnad for ei slik overføring av ansvar er at Finnmark og Tromsø slår seg saman.

I tillegg til ei rekke andre oppgåver som blir overført til regionane, skal flytting av fleire etatar bli greidd ut nærmare. I tillegg må fleire direktorat gi frå seg ansvar og styresmakt på fleire område til regionane.