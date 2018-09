Ber regjeringa opne for 5.000 kvoteflyktningar neste år

innenriks

Med den lågaste asyltilkomsten til Noreg på fleire tiår, meiner Flyktninghjelpen at Noreg har økonomi og kapasitet i UDI og kommunane til å auke talet på kvoteflyktningar betrakteleg. I år tar vi imot 2.120 kvoteflyktningar. Allereie i fjor bad høgkommissæren om at Noreg måtte ta imot fleire kvoteflyktningar, og at talet på blei trappa opp til 5.000.

– Fordi UNHCRs behov for kvoteplassar har auka i takt med talet på flyktningar globalt, har også Flyktninghjelpen støtta UNHCR i deira oppmoding om å halde oppe og gradvis auke talet på kvoteflyktningar, seier seniorrådgjevar Pål Nesse i Flyktninghjelpen til NTB.

Kvoteflyktningar, eller overføringsflyktningar som er den formelle termen, blir valt ut etter eit organisert uttak, vanlegvis i samarbeid med FNs høgkommissær. Overføringsflyktningar skil seg frå asylsøkjarar ved at dei har fått saka si behandla og blitt anerkjent som flyktning av FNs høgkommissær for flyktningar allereie før dei kjem til Noreg.

I desse dagar sit regjeringa og legger siste hand på forslaget til statsbudsjett for 2019. Når finansminister Siv Jensen 8. oktober presenterer dei økonomiske rammene for landet neste år, vil det også innbefatte kor mange kvoteflyktningar Noreg skal ta imot. I Jeløya-plattforma frå i vinter, står det at regjeringa skal: «vidareføre det vedtatte nivået på kvoteflyktningar og auke det ytterlegare om talet på tilkomne flyktningar held fram».

Men regjeringspartia er ikkje samde seg imellom om kor nivået skal liggje. Til Vårt Land tidlegare denne veka sa både Frp og Høgre at dei ikkje ønsker å ta imot fleire kvoteflyktningar enn 1.120. Venstre meiner derimot at talet må vere høgare enn i år, 2.120, men har ikkje forventning om at ønsket frå høgkommissæren på 5.000 vil bli nådd.

I tillegg til kvoteflyktningane meiner Flyktninghjelpen at Noreg allereie i haust må innleie bilaterale samtalar med Hellas og Italia om å relokalisere til saman 1.000 asylsøkarar.

I perioden hausten 2016 og fram til i fjor sommar kom 1.500 asylsøkarar frå Italia og Hellas til Noreg som ein del av EUs relokaliseringsprogram som Noreg slutta seg til. Programmet er avvikla, og EU har ikkje lykkast med å bli samde om framleis relokalisering av flyktningar, mykje på grunn av motstanden frå land som Ungarn, Polen, Tsjekkia og Slovakia.

EU bad likevel i sommar om europeisk solidaritet og ansvarsdeling gjennom frivillige bilaterale avtalar. Regjeringa og Arbeidarpartiet gav då uttrykk for at Noreg bør ta del i dette europeiske samarbeidet.

– Det er ingen grunn til at «alle ventar på alle andre». I staden bør Noreg følgje opp med konkrete initiativ, seier Pål Nesse

