Rogalandskommune avviste krav om mobbeerstatning

Mobbesakene i Bjerkreim har fått lokal og nasjonal merksemd etter at tre foreldrepar i 2009 varsla om mobbing av fire barn i Bjerkreim kommune. Saksbehandlinga har tatt tid, og i mellomtida har ein annan elev, som fremma krav i 2015, fått tilkjent 850.000 kroner i erstatning frå kommunen for varig skade etter mobbing.

Tysdag var saka til dei fire tidlegare elevane oppe i kommunestyret, og ifølgje Aftenbladet fremma Karl Gjedrem (Ap) forslag i kommunestyret om at rådmannen i Bjerkreim kommune i samarbeid med partane skulle oppnevne ein sakkunnig psykolog/-psykiater for å undersøkje om det ligg føre skade på elevane som fører til eit erstatningsansvar for kommunen. Dette forslaget blei nedstemt med 14 mot 3 stemmer av politikarane i kommunestyret.

Ifølgje sakspapira til kommunestyret ser ikkje advokaten til kommunen grunn til å møte partane med forlik i saka, med bakgrunn i den informasjonen han no har tilgang på, men det blir ikkje gitt meir innsyn i kva den informasjonen består i.

Aftenbladet har ikkje lykkast i å få kommentar frå ordførar Torbjørn Ognedal (Sp).

Rådgivar for dei tre involverte familiane, Gaute Bjørnsen, er sjokkert over saksbehandlinga i Bjerkreim.

Då saka blei politietterforska var sju tilsette i kommunen politimeldt hausten 2015 som følgje av deira tilknyting med mobbesakene, inkludert tidlegare ordførar, tidlegare rådmann, kommunalsjefen for skule, oppvekst og kultur, levekårssjefen, barnevernssjefen, barnevernsleiaren og rektorane ved skulane Bjerkreim og Vikeså. Politiet henla saka i 2017 fordi dei ikkje fann tilstrekkeleg bevis for at noko straffbart hadde funne stad.

