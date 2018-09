Resett-redaktør avvist av redaktørforeininga

innenriks

– Dei står fritt til å velje kven dei vil ha som medlemmer, seier Lurås til Medier24.

I ei pressemelding oppgir redaktørforeininga tre grunnar til at Lurås fekk avslag på søknaden om å bli medlem: Fleire og klare brot på Ver varsam-plakatens intensjonar, tilbod om formidling av eit stort pengebeløp til eit ønskt intervjuobjekt og oppfordring til boikott av andre medium.

– Styret i redaktørforeininga er ingen presseetisk domstol, men når eitt av vilkåra for medlemskap er at ein er forplikta på Ver varsam-plakaten, er det naturleg å sjå på praksisen til ein søkar med tanke på intensjonane for denne etikkplakaten, seier Norsk Redaktørforenings styreleiar Harald Stanghelle.

Han legg til at Resett fleire gonger både i kommentarfelt og i omtale av dagsaktuelle hendingar har brote forpliktingar i Ver varsam-plakaten om å vere sakleg.

