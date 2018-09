Ny rapport: 9 av 10 masterstudentar får relevant jobb

innenriks

Blant dei som tar master i psykologi og teknologifag er det berre 3 og 6 prosent som tilsynelatande får ein jobb der dei ikkje trenger utdanninga på det nivået, mens prosentdelen er på heile 29 prosent blant humanistar, skriv Dagens Næringsliv.

Tala blir referert til i ein ny rapport frå Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu) og viser ifølgje avisa at myten om den såkalla mastersjuka er sterkt overdriven. Mastersjuka, som vil seie at fleire enn det samfunnet har bruk for tar ein mastergrad, er også tidlegare blitt argumentert mot, blant anna i 2015, då ein OECD-rapport faktisk viste at Noreg heller burde vere bekymra for at for få tar høgare utdanning enn for mange.

Det er i NIFU-rapporten i tillegg sett på kor viktig karakterar er. Også her varierer det sett ut frå kva for eit fag ein har studert. Generelt ser det ikkje ut til at karakterar frå vidaregåande betyr noko for om ein har relevant jobb etter ein master, men mellom dei som fekk A på masteroppgåva hadde 89 prosent relevant jobb, mens prosentandelen var på 82 prosent for dei som fekk C.

