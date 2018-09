Nå kjem ekstremvêret Knud: – Ikkje til å spøke med

innenriks

Ekstremvêret, som har fått namnet Knud, er ikkje til å spøke med, bedyrar statsmeteorolog Vibeke Thyness i Meteorologisk institutt.

Ifølgje varselet er det stor fare for at liv går tapt, og det blir forventa «tre som veltar, takstein som losnar, straumbrot og innstillingar og forseinkingar i fly- og vegtrafikken».

– Dette blir ein kveld vi kjem til å huske, seier Thyness til NTB.

Vinden vil ta seg opp i 16-tida og vere på sitt sterkaste mellom klokka 18 og 21. Ekstremvarselet gjeld for fylka Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold, mens det er gult farenivå i Buskerud, Telemark, Agder og Rogaland.

Tre kan velte i byen

Innover Oslofjorden kan vindkasta komme opp i 30 meter per sekund, og ein også kan få vindkast på 25 meter per sekund heilt inne i Oslo.

– Såpass mykje vind er ikkje vanleg å ha i byen. Om dette slår til, vil tre velte også inne i byen, seier Thyness.

Bølgjene i Oslofjorden kan bli mellom fem og sju meter, og no ber ein folk om å halde seg unna kysten.

– Vi rår frå stormturistar ute på svaberga. Ikkje gjer det. Dette er farleg vêr, ikkje noko som berre er spennande, seier meteorologen.

I tillegg til høge bølgjer, vil det bli høg vasstand innover fjorden. Meteorologane opplyser at ein kan plusse ein halv meter på tidevasstabellane.

Kaos

Folk blir oppfordra til å tjore fast lause gjenstandar i hagen, sjekke at taksteinane ikkje er laus, halde seg innandørs og lukke vindauge og dører godt.

Raudt farevarsel blir sendt ut når det er forventa «ekstreme konsekvensar» av vêret.

– Det vil vere stor fare for at liv går tapt, og at det blir store øydeleggingar på eigedom og infrastruktur. Styresmakter og sivile i berørte område blir oppfordra til å utføre tiltak som bidrar til å sikre liv og avgrense skadeomfanget, heiter det i retningslinjene for varslingssystemet.

Fleire avgangar med danskebåten er innstilt og togtrafikken blir truleg også ramma av store forseinkingar på sør- og Austlandet.

– Vi forventar trøbbel med trafikken, både i ferjetrafikken og over til Danmark. Vi forventar straumbrot og vi kan ikkje sjå bort frå at tre kan falle over straumleidningar, seier meteorologen.

Også dramatisk lenger sør

Statsmeteorolog Thyness strekar under at det blir mykje vind også i Buskerud, Telemark, Agder og Rogaland, sjølv om farevarselet der «berre» er på gult nivå.

– Det blir også skummel vind i Rogaland og Agder, med vindkast på opp mot 30 meter per sekund i indre strøk, seier ho.

Grunnen til at det likevel ikkje er sendt ut ekstremvêrvarsel her, er at infrastrukturen toler meir i desse fylka.

– Skadepotensialet er ikkje like høgt, sjølv om vêret er like vilt, seier ho.