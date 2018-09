Fleire danskebåtar blir stansa av ekstremvêret

innenriks

Ekstremvêret Knud er venta å skape kaos i trafikken både til lands og til sjøs. Så langt er fleire danskebåtar innstilt.

Ifølgje Color Lines ruteoversikt er avgangen Kristiansand–Hirtshals klokka 16.30 innstilt og avgangen Larvik-Hirtshals klokka 17.30 innstilt. Naturleg nok er også returavgangane frå Hirtshals fredag kveld innstilt.

Fjord Line opplyser til NTB at dei har innstilt avgangen frå Langesund til Hirtshals fredag formiddag og kveldsavgangen frå Hirtshals til Stavanger. Ferja som skal dra frå Bergen til Stavanger på føremiddagen, og deretter vidare til Hirtshals, går som planlagt.

DFDS opplyser at deira avgang frå Oslo til København går til planlagt tid klokka 16.30 fredag, men at skipet forlenger tida i Oslofjorden, slik at dei unngår den verste stormen i høg sjø.

Stena Line går også til avtalt tid frå Oslo klokka 19.30, og seglar mot Frederikshavn med intensjon om å legge til kai. Men avhengig av vindstyrke og vindretning, kan skipet bli nøydd til å returnere til Oslo utan å komme til Danmark. Transportreisande får moglegheit til å kansellere.

Folk blir åtvara mot å halde oppe seg langs kysten i dei utsette områda. Det er sendt ut ekstremvêrvarsel for Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold, mens det er gult farevarsel i Rogaland, Agder, Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland.

