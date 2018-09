Fiskeriministeren ser på tiltak knytt til lusebehandlinga til laksenæringa

innenriks

Beskjeden kom frå fiskeriministeren under eit møte fredag med representantar frå lakseprodusentane.

– Det er viktig at vi har eit føre-var-perspektiv. Eg har derfor varsla at vi no vil sjå på ulike tiltak knytt til bruk av hydrogenperoksid og lusebehandling. Konkret kva dette dreier seg om, må vi komme tilbake til, seier Nesvik.

Han legg til at regjeringa ønsker å legge til rette for berekraftig vekst i næringa.

– Det vil alltid vere eit visst behov for å bruke legemiddel i oppdrett, men vi skal ikkje ha ein bruk som gir uakseptable effektar på miljøet.

Til stades frå næringa var representantar frå foreininga Sjømat Noreg, organisasjonen Sjømatbedriftene og Norsk Industri.

Lakseprodusentane viser til at det har vore nedgang i bruk av lusemiddel.

Møtet med næringa er komme i stand etter at pressa har skrevet om ulovlege utslepp av kjemikaliar og legemiddel.

Norges Fiskarlag krev at Fiskeridirektoratet påtaler og sanksjonerer brot på utklippsregelverket knytt til lakselus. Utsleppa har skjedd nær rekefelt og gyteområde. Fleire oppdrettarar har innrømt brot på regelverket.

