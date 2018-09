Ein av tre tilsett internt i Innovasjon Noreg sidan 2014

innenriks

Det viser tal som E24 har henta inn frå det statlege selskapet.

Revisorselskapet Deloitte undersøkjer tilsetjingspraksisen i Innovasjon Noreg etter at Anita Krohn Traaseth tok over leiinga i 2014.

Bakgrunnen er at det blei stilt kritiske spørsmål då milliardærarving Katharina Andersen fekk jobb utan at stillinga var lyst ut, noko selskapet forklarte med at ho gjekk inn i eit kortvarig engasjement som dekte eit uventa og akutt behov.

Kommunikasjonsdirektør Kristin Welle-Strand seier at selskapet først kunngjer stillingar internt i ti dagar, før dei eventuelt blir lyst ut eksternt. Denne praksisen gir god fleksibilitet og bidrar til å ta vare på og utvikle eigne medarbeidarar, seier ho til E24.

Til NTB seier kommunikasjonsdirektøren at Innovasjon Noreg ikkje er eit statleg selskap, men eit offentleg eigd selskap og at dei derfor ikkje har noko rettsleg plikt til å setje i verk utlysing i samband med nytilsetjingar.

